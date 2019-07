Kapitänin Rackete hat Italien verlassen

Die deutsche Kapitänin Carola Rackete, gegen die wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gegen ein Kriegsschiff ermittelt wird, hat am Freitag Italien verlassen. Auch zur Sea-Watch-Besatzung gehört die 31-Jährige nun nicht mehr. „Jetzt ist sie nicht mehr Mitglied der Crew. In ihrem Leben war sie nicht nur Schiffskapitänin. Sie wird anderes machen“, sagte Racketes Anwalt Alessandro Gamberini. Rackete, die am Donnerstag auf Sizilien von Staatsanwälten befragt wurde (das Video oben zeigt ihre Ankunft vor dem Gerichtstermin), rief vor ihrer Abreise die EU einmal mehr zu einer Lösung für die Verteilung der im Mittelmeer geretteten Migranten auf.