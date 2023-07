Gedenkfeier: Pfarrer Augustin ein Jahr vermisst

„In Gedenken des Todes von Pfarrer Augustin findet am Samstag um 19 Uhr ein Gottesdienst auf dem Industriegelände Fulpmes statt“, heißt es in einer Aussendung der Diözese Innsbruck. Das sei jener Ort, an dem vermutet wird, dass der Geistliche zu Tode kam. „Heute erinnert an dieser Stelle ein Gedenkkreuz an Pfarrer Augustin, das von Generalvikar Roland Buemberger im Zuge der heiligen Messe eingeweiht wird. Bei ungünstigen Wetterbedingungen wird der Gottesdienst in das Veranstaltungszelt vor dem Musikpavillon in Fulpmes verlegt“, so Michael Gstaltmeyr, der Leiter der Kommunikation der Diözese.