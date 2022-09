Von Mure erfasst: Abschied von Pfarrer Augustin

Kurzbiografie von Pfarrer Augustin

Pfarrer Augustin Kouanvih wurde im Dezember 1990 zum Priester geweiht und 1998 von seiner Heimatdiözese Aneho in Südtogo zum Kirchenrechtsstudium nach Innsbruck geschickt. Nach seiner Doktorarbeit zum Thema „Rechte und Würde der Frau in der südtogolesischen Gesellschaft und Kirche“ blieb er als Seelsorger in der Diözese Innsbruck. Nach einer kurzen Zeit als Pfarradministrator in Rum und Neu-Rum wurde er im Herbst 2008 Pfarrer im Seelsorgeraum „Oberes Stanzertal“. Im Herbst 2019 kam er ins Stubaital.