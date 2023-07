Tanz auf dem Sturm mit Poesie und Slapstick

Gmunden nur erste Vorstellungen

Die Festwochen Gmunden konnten, wie berichtet, Burgtheater-Chefin Karin Bergmann als Spartenleiterin gewinnen. „Sturm“ ist nach Arthur Schnitzlers „Reigen“ (Regisseur Franz-Xaver Mayr) im Vorjahr die zweite eigene Theaterproduktion der Festwochen. Sie kommt in Kooperation mit dem Stadttheater Klagenfurt auf die Bühne, wo Beichls „Sturm“ nach drei Aufführungen in Gmunden - inklusive der Premiere am Samstag - ab Herbst zu sehen sein wird.