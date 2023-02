Im eigenen Sud zu köcheln ist sicher nicht genug!

Verraten Sie uns auch, was noch passieren wird?

Ich plane eine lange Shakespeare-Nacht, in der Schauspieler und spielfreudige Jugendliche aufeinandertreffen. Ich will junges Publikum gewinnen. Ich finde es wichtig, dass junge Menschen begreifen, wie aufregend es sein kann, abends im Dunkeln zu sitzen und existentielle und intime Vorgänge auf der Bühne live zu erleben. Ich fange klein an, aber ich bin optimistisch. Ich habe auch einen Lehrerstammtisch gegründet.