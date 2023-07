„Shakespeare ist queer, feministisch, genderfuck!“

Was wird mich an Ihrer Inszenierung des „Sturms“ ganz bestimmt überraschen?

Ich weiß nicht, was Sie überraschen wird – ich erzähle Ihnen, was mich bei den Proben überraschte: Das Stück ist verdammt lustig. Das hatte ich unterschätzt. Ich dachte beim Sturm immer an Sinnlichkeit, Poesie, Melancholie und schließlich Prosperos zartes Verschwinden aus dem irdischen Leben. Ich hätte nicht erwartet, dass ich zu alledem auf den Proben auch noch so viel lachen muss!