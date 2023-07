Wer holt Wimbledon-Titel? Koubek legt sich fest

Warum? Das hat sicher auch mit dem Halbfinale in Roland Garros zu tun. Da war Alcaraz vielleicht ein wenig zu favorisieren, aber während beim Spanier meiner Meinung nach auch die Nerven mitgespielt haben, konnte Djokovic mit dem immer größer werdenden Selbstvertrauen auf Sand noch mehr aus sich herauskitzeln. Deshalb würde ich es so formulieren: Alcaraz - beeindruckend, was der in seinem Alter schon kann - ist die Zukunft, Djokovic das Hier und Jetzt!