Zuschauer ärgern Djokovic - der kontert mit Geste

Unfassbare Zahlen

Am Ende sicherte er sich dennoch souverän das Ticket fürs Endspiel, dort wartet Spaniens Shootingstar Carlos Alcaraz. Zum 35. Mal steht Djokovic in einem Grand-Slam-Finale, zum neunten Mal allein in Wimbledon, wo es sein 34. Sieg in Serie war. Und wo er nun um seinen achten Titel spielt, mit dem er den Rekord Roger Federers egalisieren würde.