Weniger Pendlerpauschale: Betroffene verärgert

„Brauchen finanzielle Entlastung“

Sie haben ihrem Unmut jetzt bei Betriebsräten großer Firmen in Eisenstadt Luft gemacht. „Unsere Kollegen pendeln täglich - teilweise lange Wegstrecken - zur Arbeit. Sie brauchen Maßnahmen zur finanziellen Entlastung“, fordert daher René Baumgartner, Betriebsratsvorsitzender in der PVA Landesstelle Burgenland. Dem schließen sich auch die Arbeitnehmervertreter René Hergovich in der ÖGK, Markus Buchner in der SVS und Bernd Weiß in der Burgenland Energie an. Sie fordern, dass das Pendlerpauschale in einen kilometerabhängigen Pendlerabsetzbetrag umgewandelt wird. „Das würde für die pendelnden Kollegen eine Entlastung und mehr Fairness bedeuten“, heißt es.