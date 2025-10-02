„A Big Bold Beautiful Journey“: Magische Romanze

Möchten Sie auf eine große grandiose Reise gehen?“ David (Colin Farrell) ist irritiert, als das Navi seines Leihwagens auf diese Weise mit ihm spricht. Verwundert bejaht er, und lässt sodann jene Frau, Sarah (Margot Robbie), die er gerade erst auf einer Hochzeit kennengelernt hat, zusteigen. Bald finden sich die Beiden in einer sanft grünen Landschaft wieder, in der sich eine Türe zu ihrer Vergangenheit öffnet. Es wird nicht die einzige bleiben.