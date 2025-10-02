„A Big Bold Beautiful Journey“: Magische Romanze

David (Colin Farrell) und Sarah (Margot Robbie) treffen sich zum ersten Mal bei einer Hochzeits-Feier und landen im Anschluss gemeinsam im Auto, doch nach kurzer Zeit streikt das Navi. Planlos kurven die beiden Singles durch einige ihnen bekannte Orte und entdecken dabei eine Türe zu ihrer Vergangenheit ... Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu „A Big Bold Beautiful Journey“, ein gelungener Mix aus Fantasy, Romanze, Musical und Roadmovie.
Möchten Sie auf eine große grandiose Reise gehen?“ David (Colin Farrell) ist irritiert, als das Navi seines Leihwagens auf diese Weise mit ihm spricht. Verwundert bejaht er, und lässt sodann jene Frau, Sarah (Margot Robbie), die er gerade erst auf einer Hochzeit kennengelernt hat, zusteigen. Bald finden sich die Beiden in einer sanft grünen Landschaft wieder, in der sich eine Türe zu ihrer Vergangenheit öffnet. Es wird nicht die einzige bleiben.
Der aus Südkorea stammende Wahlamerikaner Kogonada erweist sich als fantasievoller Bildmagier, der den Erinnerungen, Kindheitserlebnissen, Traumata und Lebenszäsuren seiner Protagonisten nachspürt.
Seine filmische Realität entwickelt dafür ein eigenes, die Logik sprengendes Zeit- und Raumverständnis. Ein sentimentaler Trip, der letztlich gelebte Zweisamkeit feiert und Margot Robbie erfolgreich ihr strapaziertes Barbie-Tussi-Image abstreifen lässt.
