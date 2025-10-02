Mobilfunkunternehmen Drei kündigt 90 Mitarbeiter

Der starke Wettbewerb, steigende Kosten für Energie, Personal und Mieten würden Telekomnetzbetreiber vor Herausforderungen stellen, teilte Drei mit. Derzeit würden 1,2 Milliarden Euro alleine in den Ausbau des 5G-Netzes investiert. Zuvor hatte Drei-Chef Rudolf Schrefl gesagt, dass es schwieriger werde, Investorinnen und Investoren davon zu überzeugen, dass Österreich ein guter Standort sei.