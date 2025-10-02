Mobilfunkunternehmen Drei kündigt 90 Mitarbeiter

Das Mobilfunkunternehmen Hutchison Drei Austria hat 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet. Das sei nötig, um weiterhin in Innovation, Service und Netzausbau investieren zu können, teilte die Firma mit.
Bei den Abgängen soll vor allem auf Freiwilligkeit gesetzt werden, für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein Sozialplan in Vorbereitung. Der Betriebsrat werde eingebunden, hieß es. Die Zahl der Kündigungen sei nicht fix und könne sich noch reduzieren.
Der starke Wettbewerb, steigende Kosten für Energie, Personal und Mieten würden Telekomnetzbetreiber vor Herausforderungen stellen, teilte Drei mit. Derzeit würden 1,2 Milliarden Euro alleine in den Ausbau des 5G-Netzes investiert. Zuvor hatte Drei-Chef Rudolf Schrefl gesagt, dass es schwieriger werde, Investorinnen und Investoren davon zu überzeugen, dass Österreich ein guter Standort sei.
A1 streicht Hunderte Jobs
Die 90 Stellen machen fünf Prozent der Belegschaft aus. Die Telekomfirma hat insgesamt mehr als 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Vorjahr sank der Umsatz von 1,08 auf 1,04 Milliarden Euro. Der Gewinn reduzierte sich von 83 Millionen auf 75 Millionen Euro.
Der Zeitung Kurier wurden auch Streichungen beim Mobilfunker A1 bestätigt. In diesem Jahr sollen 650 Arbeitsplätze (von insgesamt 5600 in Österreich) wegfallen. Bereits in den vergangenen Jahren verloren jährlich bis zu 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Jobs.
