Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewinn eingebrochen

Mobilfunkunternehmen Drei kündigt 90 Mitarbeiter

Wirtschaft
02.10.2025 18:05
Die Mobilfunkunternehmen Drei und A1 streichen insgesamt rund 740 Arbeitsplätze (Symbolbild).
Die Mobilfunkunternehmen Drei und A1 streichen insgesamt rund 740 Arbeitsplätze (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com,/Tiko, Drei, A1, Magenta, krone.at-Grafik)

Das Mobilfunkunternehmen Hutchison Drei Austria hat 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet. Das sei nötig, um weiterhin in Innovation, Service und Netzausbau investieren zu können, teilte die Firma mit.

0 Kommentare

Bei den Abgängen soll vor allem auf Freiwilligkeit gesetzt werden, für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein Sozialplan in Vorbereitung. Der Betriebsrat werde eingebunden, hieß es. Die Zahl der Kündigungen sei nicht fix und könne sich noch reduzieren.

Der starke Wettbewerb, steigende Kosten für Energie, Personal und Mieten würden Telekomnetzbetreiber vor Herausforderungen stellen, teilte Drei mit. Derzeit würden 1,2 Milliarden Euro alleine in den Ausbau des 5G-Netzes investiert. Zuvor hatte Drei-Chef Rudolf Schrefl gesagt, dass es schwieriger werde, Investorinnen und Investoren davon zu überzeugen, dass Österreich ein guter Standort sei.

A1 streicht Hunderte Jobs
Die 90 Stellen machen fünf Prozent der Belegschaft aus. Die Telekomfirma hat insgesamt mehr als 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Vorjahr sank der Umsatz von 1,08 auf 1,04 Milliarden Euro. Der Gewinn reduzierte sich von 83 Millionen auf 75 Millionen Euro.

Der Zeitung Kurier wurden auch Streichungen beim Mobilfunker A1 bestätigt. In diesem Jahr sollen 650 Arbeitsplätze (von insgesamt 5600 in Österreich) wegfallen. Bereits in den vergangenen Jahren verloren jährlich bis zu 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Jobs.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
259.657 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
232.073 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
200.554 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1361 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1084 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1028 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Mehr Wirtschaft
Gewinn eingebrochen
Mobilfunkunternehmen Drei kündigt 90 Mitarbeiter
Von 1,04 auf 1,25 Euro
Kaffeekrise: Italiener greifen zur Mokkakanne
Will harte Maßnahmen
Ryanair-Boss sauer auf EU: „Drohnen abschießen!“
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
Sanierung gescheitert
Nächster Tiefschlag für Hallmanns SÜBA-Gruppe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf