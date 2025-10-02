Österreicher soll Gladbach aus Mega-Krise führen

Stranzl spielte von 2011 bis zu seinem Karriereende 2016 145 Mal für Galdbach und war zwischenzeitlich sogar Kapitän des Traditionsklubs. Der 45-jährige Burgenländer hospitierte im Rahmen seiner Ausbildung zum Fußball-Manager erst im Jänner bei der Borussia und dürfte dort einen guten Eindruck hinterlassen haben.