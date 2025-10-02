Österreicher soll Gladbach aus Mega-Krise führen

Nur zwei Punkte aus fünf Spielen, Trainer entlassen und Sportchef zurückgetreten – Borussia Mönchengladbach steckt in der Mega-Krise! Nun soll Martin Stranzl seinen Ex-Klub wieder in die Spur bringen.
Der ehemalige ÖFB-Kapitän gilt laut der deutschen „Bild“-Zeitung als heißer Kandidat auf den Posten des Geschäftsführer Sport, welchen bis vor wenigen Tagen Roland Virkus innehatte.
Stranzl spielte von 2011 bis zu seinem Karriereende 2016 145 Mal für Galdbach und war zwischenzeitlich sogar Kapitän des Traditionsklubs. Der 45-jährige Burgenländer hospitierte im Rahmen seiner Ausbildung zum Fußball-Manager erst im Jänner bei der Borussia und dürfte dort einen guten Eindruck hinterlassen haben.
Drei Konkurrenten
Konkurrenten auf den durchaus herausfordernden Job beim Tabellenschlusslicht hat Stranzl dennoch. Laut „Kicker“ sind es Jörg Schmadtke, Jan Schlaudraff und Lutz Pfannenstiel. Sie sind derzeit alle vereinslos.
