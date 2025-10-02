Ex-Politiker heuert als Ombudsmann in Kliniken an

Die neu geschaffene Ombudsstelle stieß auf großes Interesse: Mehr als 20 Kandidaten bewarben sich. Günter Kovacs setzte sich durch und ist künftig für die Bearbeitung von Beschwerden und Anliegen in den Kliniken der Gesundheit Burgenland sowie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder zuständig.
Eine neue Aufgabe gibt es für ein bekanntes Gesicht: Günter Kovacs, früher Vizebürgermeister von Eisenstadt, Landtagsabgeordneter und Bundesrat, übernimmt die neu geschaffene Ombudsstelle in den burgenländischen Kliniken.
Nicht zuletzt aufgrund der demografischen Entwicklung sei die Gesundheitsversorgung ein zentrales Zukunftsthema, die neue Ombudsstelle sei daher ein logischer Schritt in Richtung Patientenservice und ein weiteres, wichtiges Qualitätsmerkmal zur Sicherstellung einer Versorgung auf höchstem Niveau, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Im Rahmen unserer Gesundheitsoffensive investieren wir bereits massiv in Kliniken, Infrastruktur und Personal. Jetzt rücken wir verstärkt die ganzheitliche Perspektive für Patientinnen, Patienten und deren Familien in den Mittelpunkt.“
Die Ombudsstelle ergänzt die bestehenden Feedback-Teams der Krankenhäuser als neutrale Anlaufstelle – ein Schritt, der die Patientenorientierung im Burgenland weiter stärkt. Für die Position hatten sich mehr als 20 Bewerber beworben. Kovacs setzte sich durch und bringt als ehemaliger Mitarbeiter der Gebietskrankenkasse umfangreiche Erfahrung im Gesundheitswesen mit.
Die Ombudsstelle nimmt Beschwerden und Anregungen von Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden entgegen, dokumentiert Rückmeldungen und prüft Verbesserungsmöglichkeiten in den Kliniken.
Neutrale, unabhängige Anlaufstelle
Die Ombudsstelle stelle eine neutrale, unabhängige Anlaufstelle dar, um Beschwerden, Anregungen und Hinweise sicher und vertraulich zu äußern, heißt es aus dem Büro des Landeshauptmannes. Ziel sei es, Konflikte frühzeitig zu erkennen, aufzulösen und die Qualität der Versorgung sowie ein positives Betriebsklima weiter zu stärken.
Sprechstunden vor Ort in Oberwart
Die persönliche Sprechstunde vor Ort in der Klinik Oberwart findet montags und freitags von 9 bis 13 Uhr statt. Telefonisch ist Kovacs unter 05 7979 21210 erreichbar (Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-14 Uhr) sowie per E-Mail unter ombudsstelle@gesundheit-burgenland.at
