Ex-Politiker heuert als Ombudsmann in Kliniken an

Eine neue Aufgabe gibt es für ein bekanntes Gesicht: Günter Kovacs, früher Vizebürgermeister von Eisenstadt, Landtagsabgeordneter und Bundesrat, übernimmt die neu geschaffene Ombudsstelle in den burgenländischen Kliniken.

Nicht zuletzt aufgrund der demografischen Entwicklung sei die Gesundheitsversorgung ein zentrales Zukunftsthema, die neue Ombudsstelle sei daher ein logischer Schritt in Richtung Patientenservice und ein weiteres, wichtiges Qualitätsmerkmal zur Sicherstellung einer Versorgung auf höchstem Niveau, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Im Rahmen unserer Gesundheitsoffensive investieren wir bereits massiv in Kliniken, Infrastruktur und Personal. Jetzt rücken wir verstärkt die ganzheitliche Perspektive für Patientinnen, Patienten und deren Familien in den Mittelpunkt.“