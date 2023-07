2000. Anlage: Sonnige Aussichten für unser Land

Einen großen Anteil an dem PV-Boom hat auch die Sonnenstrom-Förderung. Mehr als 600 Millionen Euro stellt das Klimaschutzministerium dafür zur Verfügung. Kürzlich konnten nun auch die Ergebnisse der zweiten Förderrunde bekannt gegeben werden: Alle rund 30.000 Anträge für private Dachanlagen bis 20 Kilowatt wurden genehmigt. „Die Nachfrage für die Sonnenstrom-Förderung ist wirklich beeindruckend. Ich bin sehr zufrieden, dass wir auch in der zweiten Runde alle Anträge für private Dachanlagen fördern können. So steuern wir heuer schon wieder auf einen absoluten Rekord beim Ausbau der Sonnenkraftwerke zu“, freut sich Ministerin Leonore Gewessler.