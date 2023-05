So kommen Sie in wenigen Schritten zur Krone Sonne

Lieferung der PV-Anlage und Planungsarbeiten

Die Module werden von unseren Partnern am Tag der Montage angeliefert - der Kunde muss sich um nichts kümmern. Bevor die Arbeit anfängt, überprüfen die Monteure, wie die Solaranlage vor Ort am schnellsten und einfachsten installiert werden kann. Wichtig dabei sind Abmessungen, also wo die Modulfläche anfangen und enden soll, und wo die Dachhaken eingesetzt werden müssen bzw. wo der Wechselrichter platziert wird und wie die Kabel verlegt werden. Ist der Plan besprochen, geht es an die Installation. Sollten an der bestehenden elektrischen Anlage Zusatzarbeiten erforderlich sein, kann das je nach Präferenz des Kunden unser Installationspartner erledigen oder Kunden kümmern sich mit ihrem Elektriker darum.