PV-Anlage: Der beste Moment ist jetzt

Warum ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, in eine PV-Anlage zu investieren?

Weil es – ganz ehrlich – noch nie attraktiver war. Der Grund: Wir haben unsere Preise stark gesenkt, gleichzeitig ist die Bundesförderung in neuer Höhe verfügbar. Mit bis zu 4000 Euro Förderung in Kombination mit unserer Preissenkung ist eine PV-Komplettlösung von Krone Sonne jetzt so preiswert wie noch nie. Selbst als die Umsatzsteuer noch erlassen wurde, war eine PV-Anlage teurer als heute. Damit ist klar: Wer jetzt investiert, profitiert gleich doppelt – von niedrigen Anschaffungskosten und hoher Förderung.