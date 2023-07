So funktioniert das mit dem Sonnenstrom!

So arbeiten Solarzellen

Doch was passiert, wenn Licht auf eine Solarzelle trifft? Nun, an einem Pol sammeln sich positive, am anderen negative Ladungsträger - Plus- und Minuspol. Diese Ladungsträger werden von Kontaktfingern auf der Zelloberfläche eingesammelt und über Kabel weiterverteilt. Es entsteht ein Energiepotenzial in Form einer elektrischen Spannung. Schließt man den Stromkreis zwischen den Polen fließt Strom, präziser gesagt Gleichstrom.