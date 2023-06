Krone Sonne haucht dem Wald jetzt Leben ein

Denn der Klimawandel hat besonders in dieser Region die Vermehrung des Borkenkäfers befeuert. Insgesamt konnte sich der Waldschädling allein in den Bezirken Horn und Waidhofen an der Thaya in 5700 Hektar Fichten fressen. Dort hatte er besonders leichtes Spiel, weil die Erderwärmung die Bäume schwächt und sie anfällig macht. Jetzt soll die Waldwüste wieder aufgeforstet werden. Den symbolisch ersten Spatenstich für einen robusten Mischwald nahmen jetzt Bürgermeister Daniel Mayerhofer, Forstmeister Franz Linsbauer und für die Krone Sonne Christoph Schmutz in dessen Heimatort vor.