„Kopflose Abgeordnete, die auf großem Fuß leben“

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig auf krone.tv wurde hitzig über die Rückgabe der Parlaments-Skulpturen an Erwin Wurm gestritten. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) hatte sich darauf mit dem international anerkannten Künstler geeinigt. Glawischnig: „Das ist ein einzigartiges Armutszeugnis eines Nationalratspräsidenten. Es ist so lächerlich und an Kleingeistigkeit nicht zu überbieten.“