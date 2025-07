Regierungschefin in Thailand wurde suspendiert

Regional-Armeechef als „Gegner“ bezeichnet

Die Regierungschefin steht unter massivem Druck, seitdem ein Telefonat zwischen ihr und Kambodschas früherem Regierungschef Hun Sen öffentlich wurde. In dem Gespräch ging es vor allem um den anhaltenden Grenzkonflikt zwischen beiden Ländern. Paetongtarn sprach Hun Sen, der bis 2023 Regierungschef in Kambodscha war und im Nachbarland noch immer viel Einfluss hat, in dem Telefonat als „Onkel“ an – und bezeichnete den Regional-Armeechef in der thailändischen Grenzregion als ihren Gegner. Unter anderem diese Aussage sorgte für Kritik.