Rennradfahrer landete in St. Johann in Bachbett

Ein Schweizer (30) kam am Freitag in St. Johann in Tirol mit seinem Rennrad in einer Kurve von einem Radweg ab, krachte gegen eine Leitplanke und wurde in die rund vier Meter unter der Straße liegenden Sträucher am Mühlbach geschleudert. Der Mann erlitt schweren Verletzungen an der rechten Hand und am Unterarm.