Organische Batterie als Großspeicher für Strom

„Unser Fokus liegt in den kommenden Wochen darauf, die Leistung zu evaluieren und dann weitere Speicher mit einer Gesamtkapazität von 300 Megawattstunden ins Burgenland zu liefern“, so Geigle. Die an den Solarpark angeschlossene Organic-SolidFlow-Batterie befindet sich vorerst als „Lab“ in einem klimatisierten ortsunabhängigen Container.