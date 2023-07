Ein Kärntner Quartett in der deutschen Bundesliga!

Auch Duisburg war dran

Chiara, an der auch Duisburg dran war, tritt in Hoffenheim nun in die Fußstapfen der Kärntnerin Kathi Naschenweng – die österreichische Team-Außenverteidigerin wechselt ja zu Bayern. Los geht’s nach der U19-EM in Belgien, die ab Dienstag steigt.