Neuer Job statt Sozialhilfe: Hilfe bei Umstieg

„Rund 6000 Menschen in Oberösterreich beziehen derzeit Sozialhilfe. Unser Ziel ist es aber nicht, sie dort zu halten, sondern sie wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren“, betonte Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer bei seinem Besuch des Vereins FAB (Förderung von Arbeit und Beschäftigung) in Linz am Mittwoch. Mit dem Programm „Schritte in den Arbeitsmarkt“ wollen dort jährlich rund 100 Personen den Weg zurück in den Job schaffen.