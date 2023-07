Ärztekammer Vorarlberg bricht Lanze für Wahlärzte

Der Diskurs, ob unser Gesundheitssystem in seiner derzeitigen Form sinnvoll ist, wird seit langem geführt. Entsprechend häufig ist auch die Kritik an den Wahlärzten, die als Ursache einer Zweiklassenmedizin ausgemacht werden. Einige Forderungen gehen sogar so weit, das Wahlärztesystem ganz abzuschaffen.