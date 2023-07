Bildungsberatung „to go“? Na sicher, gemmas an!

Bildungsberatung im Schlosspark? Ja, in Eisenstadt geht das. Barbara Klabischnig-Hörl vom BiB hat bereits 2018 damit angefangen. Warum? Weil sie selbst gerne im Park unterwegs ist und weil Bewegung und einen freien Kopf bekommen eng zusammen hängen. „Auch zu Corona-Zeiten war die Bildungsberatung to go perfekt“, so Klabischnig-Hörl. „Es gibt außerdem viele Menschen, die Bewegung im Kopf gerne mit Bewegung im Körper verbinden.“