Bub (14) rast mit Auto durch Fußgängerzone in Wien

Beifahrer machte sich aus dem Staub

Er raste auf die Beamten zu, die sich mit ihren Streifenwagen schnell in Sicherheit brachten. Über die Quellenstraße in Richtung Absberggasse und im Bereich der Gellertgasse sowie Puchsbaumgasse wollte sich der Jugendliche mit bis zu 100 km/h absetzen, wobei er in der Puchsbaumgasse gegen die Einbahn fuhr. Wegen eines entgegenkommenden Autos musste der Bub aus Rumänien stoppen. Sein Freund sprang aus dem Wagen und machte sich zunächst unerkannt aus dem Staub.