Verstappen-Wechsel? Papa Jos heizt Gerüchte an

„Wir schauen auch auf 2026“

„Jeder will Max haben“, sagte Jos Verstappen gegenüber „RaceExpress“, der andeutete, dass ein Wechsel seines Sohnes in Zukunft realistisch sein könnte. „Er hat ein schnelles Auto, aber wir müssen auch darüber hinausschauen. Wir schauen auch auf 2026, wir lassen alles auf uns zukommen“, sagte der 52-Jährige: „Wir werden ruhig bleiben und sehen, was passiert.“