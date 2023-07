Schriftsteller Milan Kundera 94-jährig gestorben

Kundera selbst, einst Mitglied der Kommunistischen Partei, fiel nach dem Warschauer-Pakt-Einmarsch in die Tschechoslowakei 1968 in Ungnade und emigrierte nach Frankreich, wo er später an den Universitäten von Rennes und Paris lehrte. 1979 wurde ihm die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft entzogen, 1981 erhielt er dann die französische. Ab 1993 schrieb Kundera seine Bücher in französischer Sprache. Übersetzungen ins Tschechische erlaubte der Autor nicht.