Klagenfurt bekommt imposante Sauna am See

Drei Badehäuser gibt es bereits in Kärnten. Das Werzers in Pörtschach und das Badehaus am Millstätter See sind seit Jahren ein Renner. Auch am Klopeiner See hat im Dezember ein neuer Wellness-Tempel aufgesperrt. Für Klagenfurt steht der Baubeginn für das Badehaus im Herbst bereits fest.