Sechs Mitarbeiter in Seilbahngondel gefangen

Albtraumszenario am Feuerkogel (OÖ): Sechs Mitarbeiter der Seilbahn sind in einer Gondel gefangen. Das Tragseil dürfte sich durch den Sturm vergangene Nacht gelöst haben. „Mehr wissen wir noch nicht, der Einsatz ist noch in vollem Gange“, so Anna Hemetsberger, Pressesprecherin der Bergrettung Ebensee.