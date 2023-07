Der Wu-Tang Clan lieferte Wien Hip-Hop-Geschichte

Fast in Bestbesetzung lieferten die New Yorker Hip-Hop-Pioniere des Wu-Tang Clan am Dienstagabend vor 14.000 Fans in der Wiener Stadthalle eine feurige Nostalgieshow ab, bei der die Stimmung nicht nur aufgrund der Sommerhitze am Überkochen war. Ein Wiedersehen des Clan in dieser Form ist eher unrealistisch - so erlebten die Anwesenden Musikgeschichte.