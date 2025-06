Sabalenka steht ohne Satzverlust im Halbfinale!

„Jede will diese wunderbare Trophäe haben!“

Zheng hatte im vergangenen Jahr in Paris das Olympische Tennis-Turnier für sich entschieden und Sabalenka vor drei Wochen in Rom erstmals geschlagen. Sabalenka zog im nächsten Duell nach einem durchwachsenen Beginn aber das Tempo an und wahrte am Ende die Chance auf ihr erstes Finale in Roland Garros.