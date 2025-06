Schwarzenegger will „Action“ und weniger „Raunzen“

„Was zählt, ist, dass alle mitmachen“

Auch beim Klimanotstand könne es nur eine gemeinsame Lösung geben. „Wenn es ums Überleben geht, spielt es keine Rolle mehr, welche Meinungen uns trennen. Was zählt, ist, dass alle mitmachen. Wenn wir den Planeten retten wollen, müssen wir handeln“, so der Bundespräsident in seiner Rede (siehe Video ganz oben).