Baby fast tot geschüttelt: Anklage gegen Eltern

Seit wenigen Tagen sitzen die Eltern eines neun Wochen alten Babys in Wien in U-Haft, weil sie ihr Kind misshandelt und lebensgefährlich verletzt haben sollen. In einem ähnlich schockierenden Fall, der sich kurz vor Weihnachten in Wien ereignet hat, erhebt die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage gegen die Eltern eines Babys, das schwer misshandelt worden sein soll – wegen versuchten Mordes!