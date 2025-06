Kronzeuge Steck kommt um Gefängnisstrafe herum

Er wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und muss darüber hinaus mehr als 23 Millionen Euro an die Staatskasse zurückzahlen, 25.000 Euro jährlich. Aufgrund der langen Verfahrensdauer gelten sechs Monate der Haftstrafe bereits als vollstreckt. Darüber hinaus darf er in den kommenden drei Jahren nicht straffällig werden und muss jeden Wohnortwechsel an das Gericht melden. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft Köln können in Revision gehen.