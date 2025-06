Doch nicht Grüezi! Teamspieler wird nun Grieche

Olivenbäume, Gyros und Tsatsiki statt Schweizer Berge: Handball-Nationalspieler József Albek wechselt doch nicht in die Schweiz. Der Deal zu Kreuzlingen war längst durch, doch der A-Nationalligaklub kam in finanzielle Turbulenzen. Ein Großsponsor sprang ab, der Klub stieg in Folge freiwillig in die zweite Liga ab. „Es war ein Schock“, sagt Albek, der zuvor seinen Vertrag in Graz nicht verlängert hatte. „In die zweite Liga wollte ich nicht. Ich konnte mir zumindest etwas Neues suchen...“