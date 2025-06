Wienerin beschuldigt Sean Combs: Verfahren auf Eis

Prozessausgang könnte Auswirkung auf Verjährung haben

Die Verjährungsfristen erstrecken bzw. verlängern sich aber, sollte sich herausstellen, dass Combs zwischenzeitlich andere Missbrauchshandlungen begangen hat und dafür strafrechtlich zur Verantwortung gezogen worden ist. Seit Mitte Mai läuft in New York bekanntlich ein Prozess gegen den Rapper, in dem unter anderem schwere Sexualverbrechen inkriminiert sind.