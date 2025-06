Aufruhr hinter Gittern: „Zustände sind untragbar“

Nicht immer mit rechten Dingen geht es laut einem Insider bei der zahnmedizinischen Behandlung von Insassen in den heimischen Justizanstalten zu. Nicht alle tätigen Zahnärzte halten sich demnach an das Regelwerk, „ein ,fleißiger’ Zahnarzt kann pro Arbeitstag in einer Anstalt zwischen 2000 und 2500 Euro verdienen – natürlich auf Kosten der Steuerzahler“, sagt er. Das freue natürlich die zahlreichen Inhaftierten: „Interessante Gespräche wie ,Toll, dass ich mir die Zähne hier gratis machen lassen kann, denn draußen muss ich selber dafür zahlen’ oder ,Können wir heute bitte diesen Zahn richten und schöner machen?’ sind oftmals zu hören“.