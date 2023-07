Politisches Donnerwetter nach umstrittener Umfrage

Götterdämmerung – oder ein „ganz mieses Spiel“? Fest steht: Ein Artikel der „Krone“ über eine vom SPÖ-Klub in Auftrag gegebene Umfrage schlug im Landhaus in St. Pölten ein, wie ein Blitz. Laut den Ergebnissen hätte die FPÖ die ÖVP knapp, aber doch überholt (siehe Grafik unten). Was einem politischen Erdrutsch im schwarzen Kernland gleichkommen würde. Würde.