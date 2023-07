Teichtmeister: Anklage ausgeweitet, Termin steht

Stammgast in Wiens Szene-Lokalen

Zuletzt sorgte für Aufregung, dass Teichtmeister regelmäßig in den Gastgärten der Nobellokale „Zum schwarzen Kameel“ und „Fabios“ gemeinsam mit Bekannten gesichtet wurde. Die Lokale sind bekannte Treffpunkte der Wiener High Society. Kritiker sehen im Schulterklopf-Umgang mit dem geständigen Mimen eine Verharmlosung von Gewalt und Missbrauch an Kindern. Sie empfinden es als Hohn, dass dem früheren TV-Star nicht längst der Prozess gemacht wurde. Andere merkten indes befürwortend an, dass es kein Lokalverbot für Beschuldigte gibt.