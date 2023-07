Teichtmeister macht sich schönen Sommer

Nun wirkt es so, als würde gemauert. Erst ließ Teichtmeister die für 8. Februar im Wiener Landesgericht angesetzte Verhandlung wegen „akuter Erkrankung“ platzen. Am 21. März wurde der Angeklagte für „verhandlungsfähig“ befunden, weitere Ermittlungen wären aber notwendig. Jene wurden Ende Mai für beendet erklärt - doch seither passierte: nichts. Ein Prozessstart im Sommer gilt als unwahrscheinlich. Indes protestierten am Freitag einige Bürger vor dem „Landl“, dem Burgtheater und einem Lokal in der Wiener City, das Teichtmeister trotz Ermittlungen weiter bedient haben soll. Ihr Vorwurf: Die Verschleppung des Prozesses sei ein „Justizskandal“.