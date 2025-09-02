Offensiv-Juwel soll zu den Bullen wechseln
Transfer steht bevor
Heute Abend müssen die Salzburger ihren Kader für die Europa League melden. Kurz vor Nennschluss dürfte es noch einmal Bewegung am Transfermarkt geben. Ein 19-jähriger Däne könnte zu den Bullen wechseln.
Konkret handelt es sich hierbei um Clement Bischoff. Der Offensivspieler kickte bis zuletzt bei Bröndby und hat in der heurigen Saison bisher einmal getroffen. Im Raum steht eine Ablöse zwischen vier und fünf Millionen Euro.
Finalisiert soll der Transfer laut Informationen der „Krone“ noch heute werden, damit die Bullen den Youngster noch für die Europa League melden können. Nach Verteidiger Jacob Rasmussen wäre Bischoff in diesem Transferfenster der zweite Spieler, der von Bröndby an die Salzach wechselt.
