Eisbullen mit breiter Brust nach Finnland

Auch Coach Manny Viveiros ist zufrieden nach seinen ersten beiden Bewerbsspielen an der Salzburger Bande: „Wir brauchen diesen guten Start, denn auf uns warten zwei schwierige Gegner in Finnland, wir freuen uns aber auf diese Challenge.“ Eine solche wird es für den Eishockeyliga-Serienmeister allemal, mit den Knien muss er aber nicht zu schlottern beginnen. Denn ein Blick auf die Statistik zeigt: Die Bilanz auf finnischem Eis ist seit der Einführung der Eishockey-Königsklasse ausgeglichen.