Eisbullen mit breiter Brust nach Finnland

Nach zwei Siegen zum Auftakt in die Champions Hockey League geht es für Eishockey-Meister Red Bull Salzburg Mittwoch in Richtung Finnland. Dort warten auf Kapitän Thomas Raffl und Co. Ilves Tampere und Kalpa Kuopio.
Ein super Auftakt für uns, in der Defensive haben wir gut gespielt, das ist wichtig, darauf kann man aufbauen“, strahlte Eisbulle Luca Auer nach dem perfekten Wochenende mit sechs Punkten in der Champions Hockey League.
Auch Coach Manny Viveiros ist zufrieden nach seinen ersten beiden Bewerbsspielen an der Salzburger Bande: „Wir brauchen diesen guten Start, denn auf uns warten zwei schwierige Gegner in Finnland, wir freuen uns aber auf diese Challenge.“ Eine solche wird es für den Eishockeyliga-Serienmeister allemal, mit den Knien muss er aber nicht zu schlottern beginnen. Denn ein Blick auf die Statistik zeigt: Die Bilanz auf finnischem Eis ist seit der Einführung der Eishockey-Königsklasse ausgeglichen.
Manny Viveiros, Headcoach EC Red Bull Salzburg
Vor allem die jüngere Vergangenheit war sehr positiv. In der Vorsaison feierten die Mozartstädter mit dem 2:1 im Achtelfinale bei den Lahti Pelicans ihren ersten Erfolg nach 60 Minuten im „Land der 1000 Seen“. Zwei Jahre zuvor kreuzten sie bereits mit Ilves Tampere die Klingen. In der hochmodernen Nokia Arena bejubelten sie einen 2:1-Triumph nach Penaltyschießen. Bei Oulu Kärpät endete die Partie in der Saison 2018/19 1:1, fixierte für die damalige Poss-Crew jedoch den Aufstieg ins Halbfinale.
Davor gab’s zwei Pleiten: Bei Ilves-Lokalrivale Tappara verlor der zehnfache Liga-Champ 2017/18 mit 2:4 – das ausgerechnet in der „Hakametsä“-Halle, dem Spielort kommenden Donnerstag. Im allerersten CHL-Spiel der Klubgeschichte verloren die Bulls in Jyväskylä 2:3. Auer weiß: „Es wird nicht einfach, aber wir können mit guter Energie in diese Spiele gehen.“
