Kinder und Jugendhilfe: KI soll es jetzt richten

22 Stellen fehlen insgesamt

„Es ist lächerlich, diesen Bericht als die Lösung zu verkaufen!“, kritisiert die KPÖ Plus im Landtag. Das Grundproblem sei, dass 22 Stellen fehlten. Die KPÖ Plus habe zudem nicht den kompletten Bericht bekommen, sondern lediglich 13 Seiten einer Zusammenfassung zur Kinder- und Jugendhilfe. 150.000 Euro soll der komplette Bericht gekostet haben.

Die KPÖ Plus will gar nicht absprechen, dass es organisatorische Verbesserungspotenziale gebe. Aber: „Jeder BWL-Student könne in einer Bachelorarbeit mehr herausfinden“.