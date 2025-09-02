Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Analyse

Kinder und Jugendhilfe: KI soll es jetzt richten

Salzburg
02.09.2025 08:00
Das Kindeswohl steht im Mittelpunkt bei der Kinder- und Jugendhilfe.
Das Kindeswohl steht im Mittelpunkt bei der Kinder- und Jugendhilfe.(Bild: Jöchl Martin)

Die Jugendämter sind überlastet, viele Stellen unbesetzt. Nun hat eine Unternehmensberatung die Situation in Salzburg analysiert und Lösungsvorschläge gemacht. Die hält nicht jeder für sinnvoll. 

0 Kommentare

Seit Monaten ist die Situation in der Salzburger Kinder- und Jugendhilfe dramatisch. Die Jugendämter sind so überlastet, dass die Landesregierung erst im Juni um sieben Stellen aufgestockt hat.

Mehr Klarheit, um die Situation zu verbessern, sollte die lang erwartete Analyse der Abteilung für Soziales von der Unternehmensberatung KPMG bringen.

Diese liegt nun vor. Ein Vorschlag: Künstliche Intelligenz soll den hohen Aufwand bei Dokumentationen erleichtern, die aktuell 30 Prozent der Arbeitszeit verbrauche. Zudem sollen Entscheidungen nur von zwei Personen, nicht im ganzen Team getroffen werden.

22 Stellen fehlen insgesamt
„Es ist lächerlich, diesen Bericht als die Lösung zu verkaufen!“, kritisiert die KPÖ Plus im Landtag. Das Grundproblem sei, dass 22 Stellen fehlten. Die KPÖ Plus habe zudem nicht den kompletten Bericht bekommen, sondern lediglich 13 Seiten einer Zusammenfassung zur Kinder- und Jugendhilfe. 150.000 Euro soll der komplette Bericht gekostet haben.

Die KPÖ Plus will gar nicht absprechen, dass es organisatorische Verbesserungspotenziale gebe. Aber: „Jeder BWL-Student könne in einer Bachelorarbeit mehr herausfinden“. 

Lesen Sie auch:
Mehrere Jugendämter haben im Winter eine Überlastungsanzeige wegen Personalmangels an das Land ...
Sitzung verschoben
Land vertröstet Kinder- und Jugendhilfe
02.06.2025
Kinder- & Jugendhilfe
Keiner beim Land Salzburg hört den Aufschrei
21.02.2025
7 neue Mitarbeiter
Salzburg stockt bei Kinder- und Jugendhilfe auf
16.06.2025

Das sieht Landes-Vize Marlene Svazek (FPÖ) ganz anders: Sie sehe sich bestätigt, es gehe um Entlastungen im Arbeitsalltag sowie Verbesserungen für die Zukunftsfähigkeit.

Porträt von Heidi Geyer
Heidi Geyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
220.438 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
197.292 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
126.939 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2415 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1238 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1218 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf