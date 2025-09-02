Kinder und Jugendhilfe: KI soll es jetzt richten

Die Jugendämter sind überlastet, viele Stellen unbesetzt. Nun hat eine Unternehmensberatung die Situation in Salzburg analysiert und Lösungsvorschläge gemacht. Die hält nicht jeder für sinnvoll.
Seit Monaten ist die Situation in der Salzburger Kinder- und Jugendhilfe dramatisch. Die Jugendämter sind so überlastet, dass die Landesregierung erst im Juni um sieben Stellen aufgestockt hat.
Mehr Klarheit, um die Situation zu verbessern, sollte die lang erwartete Analyse der Abteilung für Soziales von der Unternehmensberatung KPMG bringen.
Diese liegt nun vor. Ein Vorschlag: Künstliche Intelligenz soll den hohen Aufwand bei Dokumentationen erleichtern, die aktuell 30 Prozent der Arbeitszeit verbrauche. Zudem sollen Entscheidungen nur von zwei Personen, nicht im ganzen Team getroffen werden.
22 Stellen fehlen insgesamt
„Es ist lächerlich, diesen Bericht als die Lösung zu verkaufen!“, kritisiert die KPÖ Plus im Landtag. Das Grundproblem sei, dass 22 Stellen fehlten. Die KPÖ Plus habe zudem nicht den kompletten Bericht bekommen, sondern lediglich 13 Seiten einer Zusammenfassung zur Kinder- und Jugendhilfe. 150.000 Euro soll der komplette Bericht gekostet haben.
Die KPÖ Plus will gar nicht absprechen, dass es organisatorische Verbesserungspotenziale gebe. Aber: „Jeder BWL-Student könne in einer Bachelorarbeit mehr herausfinden“.
Das sieht Landes-Vize Marlene Svazek (FPÖ) ganz anders: Sie sehe sich bestätigt, es gehe um Entlastungen im Arbeitsalltag sowie Verbesserungen für die Zukunftsfähigkeit.
