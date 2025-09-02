Volleyball-Damen schwitzen schon für neue Saison

Darunter waren auch Topspielerinnen wie Erna Garibovic und Patricia Maros. Mit Teresa Piller und Alina Hösch (beide D) sowie Melissa Auer (Oberndorf), Jessica Hintzsche (Seekirchen) und Daryna Stanovova (kam aus Albanien) war man auf dem Transfermarkt allerdings nicht untätig. Seit Montag trainiert die Mannschaft in Vollbesetzung. „Ich bin sehr glücklich mit dem Team. Die Mischung aus jüngeren und erfahrenen Spielerinnen ist wirklich gut“, schwärmte Trainerin Ingrida Schweiger.