Volleyball-Damen schwitzen schon für neue Saison

Aufschlag in die neue Volleyball-Saison! Zumindest in die Vorbereitung. Salzburgs Bundesliga-Frauen standen Montag erstmals mit voller Kapelle auf dem Parkett. Trainerin Ingrida Schweiger ist vom neuen Team begeistert und gab in der „Krone“ sogar schon ein Saisonziel aus.
Bei Salzburgs Volleyballerinnen blieb im Sommer kein Stein auf dem anderen. Gleich sieben Spielerinnen verließen den Bundesliga-Klub.
Ich bin sehr glücklich mit dem Team. Die Mischung aus jüngeren und erfahrenen Spielerinnen ist wirklich gut
Ingrida Schweiger, PSVBG-Trainerin
Darunter waren auch Topspielerinnen wie Erna Garibovic und Patricia Maros. Mit Teresa Piller und Alina Hösch (beide D) sowie Melissa Auer (Oberndorf), Jessica Hintzsche (Seekirchen) und Daryna Stanovova (kam aus Albanien) war man auf dem Transfermarkt allerdings nicht untätig. Seit Montag trainiert die Mannschaft in Vollbesetzung. „Ich bin sehr glücklich mit dem Team. Die Mischung aus jüngeren und erfahrenen Spielerinnen ist wirklich gut“, schwärmte Trainerin Ingrida Schweiger.
Bundesliga-Frauen mit drei Testspielen
Das Ziel für die am 4. Oktober startende Saison ist klar: Die Playoffs sollen her! Damit das klappt, stehen noch drei Tests gegen Straubing, Dingolfing und Innsbruck an.
