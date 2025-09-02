Schüler opfern Ferien für den großen Musical-Traum

Seit knapp einem Jahr laufen die Vorbereitungen und Proben. „Die Stunden, die die Schüler in ihrer Freizeit proben, kann man nicht zählen“, ist Regisseurin Daniela Meschtscherjakov begeistert von ihren Schützlingen. Und: „Sie würden es nicht machen, wenn es ihnen nicht unglaublich viel Spaß machen würde.“ Dem kann Hauptdarsteller Lennar Malm nur beipflichten: „Es gibt nichts Schöneres als die Energie, die man auf der Bühne gibt, denn man bekommt sie um ein Vielfaches vom Publikum zurück.“