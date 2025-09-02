Vorteilswelt
„Rock of Ages“

Schüler opfern Ferien für den großen Musical-Traum

Salzburg
02.09.2025 09:00
Egal ob als Solisten, Tänzer, Chorsänger oder als Musiker in der Showband: Knapp 150 Schüler ...
Egal ob als Solisten, Tänzer, Chorsänger oder als Musiker in der Showband: Knapp 150 Schüler geigen bald auf der Halleiner Pernerinsel auf.(Bild: Albert MOSER)

Drei Salzburger Schulen bringen das Musical „Rock of Ages“ auf die Halleiner Festspielbühne. Die Proben laufen seit fast einem Jahr – inklusive einer einwöchigen Urlaubssperre. . . 

Urlaubssperre in der letzten Ferienwoche für mehr als 150 Jugendliche der Schulen Borromäum, St. Ursula und der BAfEP! Sie alle proben derzeit mehrere Stunden täglich, haben ein gemeinsames Ziel – die Premiere ihrer Version des Kult-Musicals „Rock of Ages“ auf der Festspielbühne der Halleiner Pernerinsel am 19. September.

Am Campus Borromäum: Martin Kalss und Martin Fischer packen an.
Neue Gebäude
Alles neu: Jetzt werden noch Schulmöbel geschleppt
30.08.2025

Seit knapp einem Jahr laufen die Vorbereitungen und Proben. „Die Stunden, die die Schüler in ihrer Freizeit proben, kann man nicht zählen“, ist Regisseurin Daniela Meschtscherjakov begeistert von ihren Schützlingen. Und: „Sie würden es nicht machen, wenn es ihnen nicht unglaublich viel Spaß machen würde.“ Dem kann Hauptdarsteller Lennar Malm nur beipflichten: „Es gibt nichts Schöneres als die Energie, die man auf der Bühne gibt, denn man bekommt sie um ein Vielfaches vom Publikum zurück.“

Egal ob als Solisten, Tänzer, Chorsänger oder als Musiker in der Showband: Knapp 150 Schüler ...
Egal ob als Solisten, Tänzer, Chorsänger oder als Musiker in der Showband: Knapp 150 Schüler geigen bald auf der Halleiner Pernerinsel auf.(Bild: Albert MOSER)

„Rock of Ages“ entführt die Besucher in die 1980er Jahre, im Mittelpunkt steht die Bar „Bourbon Room“. Bekannte Rock-Hymnen wie „Don’t Stop Believin’“ oder „Final Countdown“ dürfen ebenso wenig fehlen wie schrille Kostüme samt Schulterpolstern und wilden Föhnfrisuren

Die Tickets für die fünf Abend-Aufführungen sind heiß begehrt, noch gibt es Restkarten. Gesamtleiter Christoph Mayer legt sich fest: „Es ist ein echter Schatz, den wir da haben.“

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
