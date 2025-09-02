Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Schellhorn-Kritik

ÖVP rückt zur Verteidigung des Medienzentrums aus

Salzburg
02.09.2025 10:00
ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer kontert der Schellhorn Kritik.
ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer kontert der Schellhorn Kritik.(Bild: Tröster Andreas)

„Professionell und modern“ – ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer schmettert die von Staatssekretär Sepp Schellhorn (Neos) geäußerte Kritik und den Sparvorschlag am Landesmedienzentrum ab.

0 Kommentare

Verkleinern oder ganz abschaffen will Staatssekretär Sepp Schellhorn das Salzburger Landesmedienzentrum (LMZ). Der Neos-Politiker ist seit März für Deregulierung und Bürokratieabbau zuständig und hat Kritik am Pressedienst geäußert – die „Krone“ hat berichtet.

Mayer-Kritik an Schellhorn-Kritik
Zumindest 1,5 Millionen Euro pro Jahr kostet das Landessprachrohr die Salzburger Bevölkerung. „Wir alle müssen sparen, da muss man auch da hinschauen“, so der Staatssekretär. Zudem seien Postenbesetzung und Berichterstattung zu hinterfragen. Franz Wieser, langjähriger Chef und Landespressesprecher, wechselte bekanntlich an die Spitze der Landwirtschaftskammer. Nach 142 Tagen wurde am Freitag die Leitung des LMZ offiziell ausgeschrieben. Gemunkelt wird, dass der Job längst vergeben sei.

Lesen Sie auch:
Staatssekretär und Salzburger Neos-Chef Schellhorn will den Pressedienst des Landes verkleinern ...
Schellhorns Sparplan
„Man muss fragen, was das für einen Nutzen hat“
01.09.2025
Medienchef gesucht
Die ÖVP-Jobrochaden im Salzburger Chiemseehof
31.08.2025
Krone Plus Logo
Landesrat plaudert aus
Top-Beamtenjob wohl schon vor Verfahren vergeben
11.07.2025

„Von Hofberichterstattung zu sprechen ist grotesk“, empört sich Wolfgang Mayer über die Kritik vom Neos-Staatssekretär. Der ÖVP-Landtagsklubobmann bescheinigt dem LMZ einmal mehr moderne und professionelle Kommunikation und entgegnet: „Schellhorn hätte in Wien genug zu tun. Er soll dort endlich in die Gänge kommen!“

Zitat Icon

Das Landesmedienzentrum steht nicht zur Diskussion! Für Schellhorn gäbe es genug in Wien zu tun.

Wolfgang Mayer, ÖVP-Klubobmann

Wurde es in der Vergangenheit politisch heikel, kamen Aussendungen beim Land tatsächlich oft nicht vom LMZ. Das Aus für die Sanierungsförderung oder für die Kinder- und Jugendhilfe kam aus den jeweils betroffenen Politbüros.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
227.157 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
198.477 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
127.971 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2415 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
1971 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1219 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf