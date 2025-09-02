ÖVP rückt zur Verteidigung des Medienzentrums aus

Mayer-Kritik an Schellhorn-Kritik

Zumindest 1,5 Millionen Euro pro Jahr kostet das Landessprachrohr die Salzburger Bevölkerung. „Wir alle müssen sparen, da muss man auch da hinschauen“, so der Staatssekretär. Zudem seien Postenbesetzung und Berichterstattung zu hinterfragen. Franz Wieser, langjähriger Chef und Landespressesprecher, wechselte bekanntlich an die Spitze der Landwirtschaftskammer. Nach 142 Tagen wurde am Freitag die Leitung des LMZ offiziell ausgeschrieben. Gemunkelt wird, dass der Job längst vergeben sei.