Kleines Kätzchen von Pannenhelfer befreit

Warum sich die Samtpfote hinter dem Handschuhfach in einem Fahrzeug versteckt hat, ist nicht bekannt. Schon am Vortag der Rettung bestand der Verdacht, dass sich ein Tier im Innenraum des Autos befindet. Weil es bei einer ersten Durchsuchung aber nicht zu entdecken war, stellte die Besitzerin zur Kontrolle eine Schüssel mit Futter in den Wagen.