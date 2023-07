Schweiz zahlt bei Vorarlberger Radwegen mit

Etwas günstiger fallen dagegen die zahlreichen Projekte aus, die in den kommenden Jahren in der Grenzregion zur Schweiz geplant sind. Darunter fallen etwa eine Radbrücke über die L190 beim Bahnhof Feldkirch-Altenstadt oder eine radlerfreundliche Straßenumgestaltung im Bereich des Zollamtes Gaißau. Auch die Rheinbrücke zwischen Au und Lustenau zählt zu den Infrastrukturverbesserungen im Rheintal. Sehr zur Freude von Landesrat Zadra präsentierte dieser am Montag gemeinsam mit Reto Friedauer (Gemeindepräsident der Gemeinde St. Margrethen) eine Kooperation mit der Schweiz.